Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе. Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году. "Только в понедельник я узнаю, где буду играть", - цитирует Вагнера Лава RT.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Bookmaker-ratings.ru 14:01