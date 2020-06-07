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Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
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Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе. Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году. "Только в понедельник я узнаю, где буду играть", - цитирует Вагнера Лава RT.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings 10:41
Подробнее о событии
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СМИ: Вагнер Лав согласен на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Газета.Ru 14:28
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Вагнер Лав готов на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в ЦСКА

Sport24.ru 14:17 
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Источник: Вагнер Лав пойдет на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru 14:01
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