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Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА
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Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.В источнике
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Третье возвращение Вагнера. Предыдущие два пошли ЦСКА на пользу

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Вагнер Лав и ЦСКА: самые необычные фото бразильца

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Sport24.ru вчера в 12:57 
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