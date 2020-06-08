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Вагнер Лав договорился о переходе в ЦСКА
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Московский ЦСКА договорился о переходе нападающего Вагнера Лав. Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бразильский форвард объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings 10:41
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Sport24.ru 21:16 
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Источник: Вагнер Лав готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в ЦСКА

RT на русском 14:50
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