Вагнер Лав договорился о переходе в ЦСКА
Московский ЦСКА договорился о переходе нападающего Вагнера Лав. Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бразильский форвард объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.