НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • UA-Футбол
Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Дайте мне команду не такую сильную, как „Манчестер Сити“, и я не буду побеждать». Гвардиола о звании лучшего тренера

Metaratings 04:41
alt

Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»

Soccer.ru вчера в 18:04 
alt

Пеп о звании лучшего тренера мира: «Дайте мне не такую команду, как „Ман Сити“, и я не буду побеждать»

Sports.ru вчера в 16:25
реклама
Главное
Новости