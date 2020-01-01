НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитамВалерий Рейнгольд умер на 78-м году жизниВоспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрокаКалла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правдаПосле силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травмуSoccer.ruВальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»Bookmaker-ratings.ru4Bookmaker-ratings.ruSoccernews.ruSports.ruSportbox.RUБывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»Soccer.ru 18:04 Гвардиола не считает себя лучшим тренером мираBookmaker-ratings.ru 16:59Пеп о звании лучшего тренера мира: «Дайте мне не такую команду, как „Ман Сити“, и я не буду побеждать»Sports.ru 16:25рекламаГлавноеХоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитамВалерий Рейнгольд умер на 78-м году жизниВоспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрокаКалла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правдаПосле силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травмуНовости