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«Валенсия» Черышева получит путевку в Лигу Европы при одном условии
Спорт день за днем
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"Валенсия" сможет получить путевку в Лигу Европы на сезон-2020/21 при одном условии, сообщает AS.В источнике
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«Валенсия» Черышева попадет в Лигу Европы, если в Испании завершат сезон досрочно

Спорт день за днем 02:16
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«Валенсия» попадет в Лигу Европы, если финал Кубка Испании не будет сыгран

Sports.ru 01:29
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«Валенсия» может получить путёвку в Лигу Европы, если финал Кубка Испании не будет сыгран

Футбол на Куличках 01:24
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