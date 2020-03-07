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«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании
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Футболисты "Валенсии" на выезде сыграли вничью с "Алавесом" в матче 27-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1. На гол Даниэля Парехо (34-я минута) "Алавес" ответил мячом Эдгара Мендеса (73-я).В источнике
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