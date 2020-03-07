«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

Футболисты "Валенсии" на выезде сыграли вничью с "Алавесом" в матче 27-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1. На гол Даниэля Парехо (34-я минута) "Алавес" ответил мячом Эдгара Мендеса (73-я).