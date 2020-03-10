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«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Сегодня, 10 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта».В источнике
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Лига чемпионов. «Валенсия» — «Аталанта». Прямая трансляция

Sport24.ru вчера в 13:56
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«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Чемпионат вчера в 13:15
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