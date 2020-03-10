«Валенсия» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта».