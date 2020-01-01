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Валенсия — Леванте 1:1
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Тренерский штаб «Валенсии» назвал состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Леванте». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не попал в основу.В источнике
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«Валенсия» упустила победу над «Леванте», пропустив на последней минуте с пенальти

Советский спорт 01:10
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«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте», пропустив на восьмой добавленной минуте

Sportbox.RU вчера в 18:01
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«Валенсия» в большинстве упустила победу над «Леванте», Черышев появился на поле на 87-й минуте

Евро-футбол.ру вчера в 18:07
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