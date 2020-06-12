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Валенсия — Леванте 1:1
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«Валенсия» и «Леванте» опубликовали стартовые составы на игру 28-го тура Ла Лиги. Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.В источнике
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«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте», пропустив на восьмой добавленной минуте

Sportbox.RU вчера в 18:01
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«Валенсия» с Черышевым упустила победу над «Леванте», пропустив с пенальти на 98-й минуте

Футбол России вчера в 18:02
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«Валенсия» на 98-й минуте упустила победу над «Леванте». Черышев вышел на поле в конце матча

Спорт-Экспресс вчера в 18:01
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