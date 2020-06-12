НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЗащитник «Ювентуса» высказался об ошибке Роналду в матче с «Миланом»Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такогоДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессыСКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»Sport24.ruВаленсия — Леванте 1:1Матч ТВ15Матч ТВBookmaker-ratings.ruMetaratingsГазета.RuSputnik ГрузияSoccernews.ruSportbox.RUСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииКомсомольская правдаЧемпионатLiveResult.RuFootballHDLiveSport.ruODDS.ru«Валенсия» и «Леванте» опубликовали стартовые составы на игру 28-го тура Ла Лиги. Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте», пропустив на восьмой добавленной минутеSportbox.RU вчера в 18:01«Валенсия» с Черышевым упустила победу над «Леванте», пропустив с пенальти на 98-й минутеФутбол России вчера в 18:02«Валенсия» на 98-й минуте упустила победу над «Леванте». Черышев вышел на поле в конце матчаСпорт-Экспресс вчера в 18:01рекламаГлавноеЗащитник «Ювентуса» высказался об ошибке Роналду в матче с «Миланом»Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такогоДве школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессыСКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»Новости