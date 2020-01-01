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«Валенсия» может продать Черышева
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Как отмечает издание, несмотря на то, что хавбек подписал контракт с Валенсией прошлым летом, клуб готов выслушать предложения о его переходе.В источнике
Подробнее о событии
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«Валенсия» может продать Черышева

Советский спорт 07:49
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«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву (Superdeporte)

Sports.ru 07:10
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В Испании не исключили: «Валенсия» может расстаться с Черышевым летом

Спорт-Экспресс 06:45
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