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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере
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В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» со счётом 2:0 обыграла «Осасуну». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес.В источнике
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере

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«Валенсия» обыграла «Осасуну», Черышев вышел на замену во втором тайме

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«Валенсия» одержала победу над «Осасуной»

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