«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» со счётом 2:0 обыграла «Осасуну». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес.