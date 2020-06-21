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«Валенсия» обыграла «Осасуну» в Примере, Черышев вышел на замену
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Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте. "Валенсия" с 46 очками занимает восьмое место в чемпионате, "Осасуна" (35) идет 12-й.В источнике
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Осасуну» в Примере

Чемпионат 15:29
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«Валенсия» обыграла «Осасуну», Черышев вышел на замену во втором тайме

Спорт-Экспресс 15:28
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«Валенсия» одержала победу над «Осасуной»

Футбол России 15:35
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