«Валенсия» обыграла «Осасуну» в Примере, Черышев вышел на замену

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте. "Валенсия" с 46 очками занимает восьмое место в чемпионате, "Осасуна" (35) идет 12-й.