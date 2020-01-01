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«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
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Пресс-служба испанского футбольного клуба «Валенсия» в День русского языка опубликовала видеообращение российского полузащитника Дениса Черышева.В источнике
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«Валенсия» в День русского языка опубликовала обращение Дениса Черышева

РБК 11:22
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«Валенсия» отметила День русского языка, опубликовав обращение Черышева (видео)

Советский спорт 08:30
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«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке

Бомбардир.ру 08:15
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