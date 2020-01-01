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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
Sportbox.RU
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  • Нева Спорт
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В инстаграме «Валенсии» появилось видеообращение российского легионера Дениса Черышева.В источнике
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«Валенсия» отметила День русского языка, опубликовав обращение Черышева (видео)

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«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке

Бомбардир.ру 08:15
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«Валенсия» опубликовала видео с Черышевым в честь Дня русского языка

Нева Спорт 08:05
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