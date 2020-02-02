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«Валенсия» победила «Сельту», Смолов дебютировал за команду из Виго
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«Валенсия» обыграла «Сельту» во встрече 22-го тура Примеры. В составе гостей дебютировал российский форвард Федор Смолов.В источнике
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Смолов нанес один удар и отдал три точных передачи в дебютном матче за «Сельту»

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Кузнецов напророчил связку Смолов - Аспас. Как Федор дебютировал в Виго

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