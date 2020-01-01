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Sportbox.RUSportbox.RU
«Валенсия» предложила отменить нынешний сезон
Ранее во Франции было предложено отменить целый сезон и начать снова с первого дня.В источнике
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«Валенсия» предложила отменить нынешний сезон

Матч ТВ 20:15
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«Валенсия» предложила отменить нынешний сезон

Sportbox.RU 20:15
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