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«Валенсия» решила избавиться от Черышева
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Испанская «Валенсия» решила избавиться от российского полузащитника Дениса Черышева.В источнике
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Cadena Ser: «Валенсия» дала указание агенту найти для Черышева новый клуб

Матч ТВ 12:02
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Cadena Ser: «Валенсия» дала указание агенту найти для Черышева новый клуб

Sportbox.RU 12:02
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Источник: «Валенсия» хочет найти новый клуб Черышеву

Футбол России 11:58
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