«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась со счётом 1:1. В составе «Валенсии» забил Даниэль Парехо.