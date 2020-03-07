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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры
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В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Мендисорроса» в Витории, завершилась со счётом 1:1. В составе «Валенсии» забил Даниэль Парехо.В источнике
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