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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
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«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:2. За «Атлетико» забили Маркос Льоренте и Томас Парти.В источнике
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Симеоне о ничьей с «Валенсией»: «Это был отличный матч»

Soccer.ru 14 февраля в 21:32 
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«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Атлетико»

Матч ТВ 14 февраля в 16:52
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«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Атлетико»

Sportbox.RU 14 февраля в 16:52
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