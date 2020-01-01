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«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте»
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В 28-м туре испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леванте". Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 87-й минуте.В источнике
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«Валенсия» Черышева упустила победу над «Леванте», пропустив на восьмой добавленной минуте

Sportbox.RU 18:01
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«Валенсия» в большинстве упустила победу над «Леванте», Черышев появился на поле на 87-й минуте

Евро-футбол.ру 18:07
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«Валенсия» с Черышевым упустила победу над «Леванте», пропустив с пенальти на 98-й минуте

Футбол России 18:02
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