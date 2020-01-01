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«Валенсия» второй раз за сезон уволила главного тренера
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Альберт Селадес покинул пост главного тренера «Валенсии», сообщил футбольный клуб. Это второе увольнение главного тренера команды за этот сезон.В источнике
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Спортивный директор «Валенсии» подал в отставку

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Спортивный директор «Валенсии» покинул клуб

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"Валенсия "Черышева осталась без главного тренера

Sport.ru вчера в 16:29
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