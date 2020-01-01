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Валерий Баринов: Меня не пускают на матчи «Локомотива»
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«Локомотив» с Марко Николичем начал с двух побед в РПЛ, но затем сбавил ход: спасительные 1:1 в матче с «Крыльями Советов» и нулевая ничья с «Сочи».В источнике
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«Локомотив» не пускает актёра Баринова на домашние матчи из-за критики в адрес руководства

Metaratings 14:45
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Валерий Баринов: Меня не пускают на матчи «Локомотива»

Спорт день за днем 12:55
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