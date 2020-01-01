Валерий Баринов: Меня не пускают на матчи «Локомотива»

«Локомотив» с Марко Николичем начал с двух побед в РПЛ, но затем сбавил ход: спасительные 1:1 в матче с «Крыльями Советов» и нулевая ничья с «Сочи».