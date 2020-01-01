Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение покинуть клуб после поражения от «Зенита» со счётом 4:0. Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 года и с 2004 по 2008.