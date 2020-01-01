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Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение покинуть клуб после поражения от «Зенита» со счётом 4:0. Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 года и с 2004 по 2008.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии серьёзного усиления состава

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить «армейцев». По информации источника Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и готов вновь вернуться на пост главного тренера команды.
Metaratings 09:18
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Газзаев готов вернуться в ЦСКА при одном условии

Sport.ru 11:59
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Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА

BetOn 11:32
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Источник: Газзаев может вновь возглавить ЦСКА

Футбол России 10:57
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