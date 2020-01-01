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Деловое.ТВДеловое.ТВ
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Евро-футбол.ру
  • Деловое.ТВ0:19
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб. Об этом сообщил портал Metaratings. В связи с неудачами армейцев в нынешнем сезоне российский специалист готов снова возглавить клуб.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии серьёзного усиления состава

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить «армейцев». По информации источника Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и готов вновь вернуться на пост главного тренера команды.
Metaratings 09:18
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Газзаев - о возможном возвращении в ЦСКА: фейк-новость, откровенная дезинформация

Футбол России 13:44
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«Полностью сосредоточен на государственной работе». Валерий Газзаев опроверг фейк-новость про ЦСКА

Спорт-Экспресс 12:30
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Газзаев готов вернуться в ЦСКА при одном условии

Sport.ru 11:59
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