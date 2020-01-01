Газзаев не планирует тренировать ЦСКА
До недавнего времени тренировал «армейцев» Виктор Гончаренко, но после сокрушительного поражения (0:4) от «Зенита» он подал в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников. Именно ему предстоит подготавливать коллектив к выездной игре против «Динамо» Москва.В источнике
С чего всё начиналось
По информации источника Metaratings.ru, Газзаев глубоко переживает неудачи ЦСКА и готов вновь вернуться на пост главного тренера команды. Однако специалист выдвигает условие серьёзного усиления нынешнего состава, который, по мнению Газзаева, не способен решать задачи высочайшего уровня.