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Карпин рассказал, в какой форме находится Мамаев
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Мамаев движется вперед, набирает форму. Он сейчас не может быть полностью готов, даже на 70 процентов, но он потихонечку готовится.В источнике
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