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Мамаев забил первый гол за «Ростов»
Чемпионат
  • РЕН ТВ3:55
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев отличился в поединке 21-го тура РПЛ против ЦСКА.Для футболиста этот гол стал первым в составе нового клуба.В источнике
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