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Валерий Карпин: «Слава богу, набрали 11 футболистов. Поиграли»
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
Слава богу, набрали 11 футболистов.В источнике
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«Слава богу, набрали 11 футболистов». Карпин подвел итог матча с «Крыльями Советов»

Спорт-Экспресс 14:07
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Валерий Карпин: «Слава богу, набрали 11 футболистов. Поиграли»

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