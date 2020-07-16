Валерий Карпин футболист

Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. Три-четыре хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены. Леонид Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме - да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов.

Газета.Ru

13:24