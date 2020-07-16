Валерий Карпин: Во втором тайме с «Рубином» играли, пока были силы
Во втором тайме, пока были силы, играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке поддавили нас, - цитирует Карпина пресс-служба ростовской команды.В источнике Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. Три-четыре хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены. Леонид Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме - да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов.Газета.Ru13:24