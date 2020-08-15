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Валерий Карпин назвал «Зенит» лучшей командой России
Soccernews.ru
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после поражения своего клуба от «Зенита» (0:2) в матче 2-го тура российской Премьер-лиги.В источнике
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Карпин: «Ростов» играл против лучшей команды на данный момент в России

Чемпионат 16:11
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Валерий Карпин: В матче с «Зенитом» не хватило голов, все остальное было

Советский спорт 16:06
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Карпин: «В первом тайме „Ростов“ сыграл хорошо, во втором — еще лучше. Не хватило голов, все остальное было»

Sport24.ru 15:50 
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