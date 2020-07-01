Валерий Карпин поблагодарил игроков «Ростова» за высокую самоотдачу
После ничьи с ФК «Краснодар» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил игроков своей команды за высокую самоотдачу Наставник выразил мнение, что футболистам было тяжело играть после проведенного время на карантине и в режиме самоизоляции.В источнике Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.Газета.Ruвчера в 16:16
Спорт-Экспресс вчера в 17:10