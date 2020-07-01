Валерий Карпин футболист

Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.

Газета.Ru

вчера в 16:16