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Валерий Карпин поблагодарил игроков «Ростова» за высокую самоотдачу
Газета.Ru
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После ничьи с ФК «Краснодар» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил игроков своей команды за высокую самоотдачу Наставник выразил мнение, что футболистам было тяжело играть после проведенного время на карантине и в режиме самоизоляции.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.Газета.Ruвчера в 16:16
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Карпин: прежних кондиций в этом сезоне не будет

Футбол России 02:07
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«Ни один человек не представляет, как тяжело дались эти две игры». Карпин — о «Ростове»

Спорт-Экспресс вчера в 17:10
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Валерий Карпин: «Я очень благодарен игрокам. Снимаю перед ними шляпу»⠀

ФК Ростов вчера в 17:02
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