Валерий Карпин поблагодарил игроков «Ростова» за высокую самоотдачу
Карпин заявил, что снимает шляпу перед всеми игроками той встречи, а также благодарит за невероятную самоотдачу. Дополнительно специалист поблагодарил всех болельщиков, которые поддерживали своих футболистов до последней минуты матча.В источнике Хотелось бы три очка, но удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики.Газета.Ruвчера в 16:16
КП - Ростов-на-Дону 06:13
Спорт-Экспресс вчера в 17:10