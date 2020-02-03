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Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
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Карпин возглавил желто-синих в декабре 2017 года. В нынешнем сезоне «Ростов» под его руководством идет на третьем месте в РПЛ после 19 туров.В источнике
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