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Карпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине.В источнике
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С чего всё начиналось
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Валерий Карпин: Победитель конкурса «Фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:48
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Карпин рассказал, какой урок он извлёк из ситуации вокруг его клуба

Евро-футбол.ру вчера в 18:46
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Валерий Карпин о ФК «Сочи»: «Победитель „Фэйр-плей года“ в РПЛ уже определен»

BetOn вчера в 13:50
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Валерий Карпин: «Ростов» готов играть с «Сочи» без игроков, у которых положительный тест на коронавирус

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