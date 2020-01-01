Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»

Тренер ФК «Ростов» рассказал о первом тренировочном дне команды спустя длительный период пандемии. Об этом Валерий Карпин поделился в интервью пресс-службы донского клуба.