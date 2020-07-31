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Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.В источнике
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Валерий Карпин: «Если не можете договориться с Роспотребнадзором, тогда не проводите чемпионат»

Матч ТВ 14:43
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Валерий Карпин: «Если не можете договориться с Роспотребнадзором, тогда не проводите чемпионат»

Sportbox.RU 14:43
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Карпин: не можете договориться с Роспотребнадзором - не проводите чемпионат!

Футбол России 14:37
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