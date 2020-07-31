НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Тарасова рассказала, почему Косторная ушла от Тутберидзе к ПлющенкоАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Дзюба хочет стать трёхкратным чемпионом подряд, как ДжорданКвят потеряет пять позиций на старте Гран-при ВеликобританииBetOnВалерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛГазета.Ru6Газета.RuМатч ТВСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruSport24.ruSports.ruГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Валерий Карпин: «Если не можете договориться с Роспотребнадзором, тогда не проводите чемпионат»Матч ТВ 14:43Валерий Карпин: «Если не можете договориться с Роспотребнадзором, тогда не проводите чемпионат»Sportbox.RU 14:43Карпин: не можете договориться с Роспотребнадзором - не проводите чемпионат!Футбол России 14:37рекламаГлавноеЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Тарасова рассказала, почему Косторная ушла от Тутберидзе к ПлющенкоАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Дзюба хочет стать трёхкратным чемпионом подряд, как ДжорданКвят потеряет пять позиций на старте Гран-при ВеликобританииНовости