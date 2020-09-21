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Советский спортСоветский спорт
Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК
Советский спорт
  • Советский спорт
  • Rostov gazeta
Известный тренер поделился ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге чемпионов. Во вторник «Краснодар» проведет первый матч с ПАОК.В источнике
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