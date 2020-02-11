Скончался чемпион СССР Валерий Рейнгольд
В Москве на 78-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он выступал на позиции нападающего и вместе с красно-белыми выиграл чемпионат СССР в 1962 году, а также завоевал два Кубка страны. После завершения карьеры Рейнгольд стал известным футбольным экспертом.В источнике
С чего всё начиналось
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.