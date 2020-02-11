НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Скончался чемпион СССР Валерий Рейнгольд
ИА DixiNews // Новости Москвы
  • Пятый канал0:35
  • ТК Звезда1:07
  • МИР 240:46
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
В Москве на 78-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он выступал на позиции нападающего и вместе с красно-белыми выиграл чемпионат СССР в 1962 году, а также завоевал два Кубка страны. После завершения карьеры Рейнгольд стал известным футбольным экспертом.В источнике
84
С чего всё начиналось
alt

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости вчера в 12:05
Подробнее о событии
alt

Матч пляжного футбольного клуба «Спартак» начался с минуты молчания в память о Рейнгольде

ТАСС Спорт 10:35
alt

«Спартак» выйдет на первый матч клубного ЧМ в траурных повязках

РИА Новости 09:55
alt

Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:06
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости