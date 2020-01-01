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Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
Советский спорт
  • Пятый канал0:35
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  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд ушёл из жизни на 78-м году.В источнике
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Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:06
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Умер один из самых известных спартаковцев — Валерий Рейнгольд. Через неделю ему исполнилось бы 78 лет

Матч ТВ вчера в 13:03
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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Чемпионат вчера в 13:32
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