Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Один из зрителей оказал Рейнгольду первую помощь, вызвали скорую, которая оперативно приехала в Сокольники в течение 10 минут. Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года.В источнике
С чего всё начиналось
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.