Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Один из зрителей оказал Рейнгольду первую помощь, вызвали скорую, которая оперативно приехала в Сокольники в течение 10 минут. Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года.