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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Советский спорт
  • Пятый канал0:38
  • МИР 240:46
  • ТК Звезда1:25
  • Piter.tv0:46
  • Деловое.ТВ0:46
Один из зрителей оказал Рейнгольду первую помощь, вызвали скорую, которая оперативно приехала в Сокольники в течение 10 минут. Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года.В источнике
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости вчера в 12:05
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Умер один из самых известных спартаковцев — Валерий Рейнгольд. Через неделю ему исполнилось бы 78 лет

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