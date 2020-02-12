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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
RT на русском
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Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.В источнике
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Андронов — о Рейнгольде: «Не стало еще одного человека, который не держал язык в жопе»

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Матч ТВ 13:03
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Умер Валерий Рейнгольд. В один день с лучшим другом Севидовым

Sports.ru 14:00
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