Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина на 100 тысяч рублей. Футбольные функционеры решили, что высказывание тренера о ситуации на чемпионате России повредило репутации РПЛ.В источнике Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спорт08:07