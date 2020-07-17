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Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Газета.Ru
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Валерий Карпин, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Ростов", был оштрафован этическим комитетом Российского футбольного союза на сумму в 100 тысяч рублей. Причиной является недавнее высказывание Карпина касательно возобновившегося футбольного сезона.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спортвчера в 08:07
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Зампред комитета по этике: «Карпину вынесено замечание: впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле»

Sports.ru вчера в 10:45
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Карпин не извинился перед РПЛ за слова о «ненормальном чемпионате»

Metaratings вчера в 09:25
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Карпин пропустил заседание комитета по этике РФС

Soccer.ru вчера в 09:13
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