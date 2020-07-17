Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Валерий Карпин, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Ростов", был оштрафован этическим комитетом Российского футбольного союза на сумму в 100 тысяч рублей. Причиной является недавнее высказывание Карпина касательно возобновившегося футбольного сезона.В источнике Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спортвчера в 08:07
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