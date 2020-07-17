Валерий Карпин футболист

Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.

Нева Спорт

вчера в 08:07