НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
1rnd.ru1rnd.ru
Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Чемпионат
  • ГЛАС.RU
  • Znak.com
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Тульский футбол
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Футбол России
  • 161.ru
  • Privet-Rostov.ru
  • Телеканал 360°
  • Кто главный Ростов
  • Спорт-Экспресс
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина на 100 тысяч рублей. Футбольные функционеры решили, что высказывание тренера о ситуации на чемпионате России повредило репутации РПЛ.В источнике
10
Валерий Карпин
футболист
Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спорт08:07
Подробнее о событии
alt

В комитете по этике прокомментировали штрафы, выписанные Карпину, Медведеву и Кикнадзе

Футбол России 10:17
alt

Зампред комитета по этике: «Карпину вынесено замечание: впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле»

Sports.ru 10:45
alt

Карпин не извинился перед РПЛ за слова о «ненормальном чемпионате»

Metaratings 09:25
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости