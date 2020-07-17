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Rostov.ruRostov.ru
Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей
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Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Новость опубликовали на портале «Чемпионат» 17 июля.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спортвчера в 08:07
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