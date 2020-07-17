Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей
Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Новость опубликовали на портале «Чемпионат» 17 июля.В источнике Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться.Нева Спортвчера в 08:07
Футбол России вчера в 10:17
Metaratings вчера в 09:25