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«Фиорентина» объявила о переходе бывшего полузащитника «Интера»
Sports.ru
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Бывший полузащитник "Интера" Борха Валеро продолжит карьеру в "Фиорентине". Об этом сообщает пресс-служба "фиалок".В источнике
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Борха Валеро вернулся в «Фиорентину»

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Борха Валеро перешел в «Фиорентину»

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